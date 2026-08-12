Puri Ruiz 12 AGO 2026 - 07:15h.

Los jóvenes, de 19 y 21 años respectivamente, llevan un periodo de tiempo relativamente breve saliendo juntos; eso sí, tal como reconoce Inés, es "mucho más de lo que se piensa"

Inés García, novia de Lamine Yamal, reaparece tras sus vacaciones con el futbolista: "Tengo tantas malas noticias"

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“Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres el campeón del mundo”. Con este emocionado mensaje celebraba Inés García, de 21 años, la victoria de la selección española de fútbol masculino en la que juega su chico, Lamine Yamal, de 19. Ahora que han aparecido rumores sobre una posible infidelidad (rumores, por cierto, infundados y desmentidos), es un momento perfecto para repasar la historia de amor de esta jovencísima pareja.

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Un inicio mucho menos épico de lo que mucha gente cree

Son muchos los comentarios que se desataron alrededor del inicio de este romance. Uno de los que más se han viralizado fue que, en una tienda, a Inés su tarjeta de crédito no le funcionaba y que Lamine se ofreció a pagarle lo que había comprado. Sin embargo, no hay nada de eso y el comienzo de esta historia de amor fue mucho menos épico. “Me encantaría contaros una historia superloca… Lo vi en el aeropuerto, o me lo crucé y se me cayeron los papeles”, bromeaba con sus seguidores de Instagram la propia Inés el pasado mes de julio.

¿Cómo sucedió todo? Pues lo dicho: es mucho más sencillo de lo que se ha querido creer. “Nos conocimos por las redes sociales y ya está”, concluía. Eso sí, las cosas han ido despacio: para Inés, creadora de contenido, era importante concederse tiempo y espacio hasta que dieron el paso de conocerse en persona. “Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos”, decía.

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Lo que sí sorprendió a muchos usuarios es que, cuando algunas personas echaban a esta relación apenas tres o cuatro meses, la influencer reconoció que “llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree”. “A mí me empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia, unas semanas antes”, explica. Se refiere al viaje que la pareja hizo el pasado mes de mayo. “Bastantes más meses de lo que la gente se cree”, reconocía.

Una historia de amor que se dio a conocer en vísperas del Mundial

El mencionado viaje a Grecia fue la prueba gráfica de que lo de Inés y Lamine iba en serio. Finalmente, el Mundial de fútbol de 2026, con ella en las gradas de cada estadio por los que iba pasando el equipo y vestida con la camiseta oficial de la selección, confirmaron lo que ya era un secreto a voces. Por fin, y en pleno transcurso de este campeonato, fue Inés la que subió el ‘reel’ en el que explicaba cómo se habían conocido, y confesaba estar “disfrutando de esta experiencia, de este Mundial con mi amiga, con él, su familia, sus amigos”. “Vamos a ganar el Mundial, es el mejor”, decía Inés de su chico. ¡Y acertó!

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Tras el Mundial, además, estuvieron juntos disfrutando de su amor y su tiempo libre en una lujosa villa de Saint Tropez, tal y como indicaba la revista 'Semana' y cómo se pudo ver después en las distinta publicaciones en redes sociales que hicieron ambos.

Para Lamine esta es su tercera pareja conocida, después de haber sido relacionado con la también influencer Álex Padilla y con la cantante Nicki Nicole. La historia con esta última fue bastante sonada, aunque apenas duró cuatro meses, y fue el propio futbolista el que confirmó la ruptura en noviembre de 2025 asegurando que no "había habido ninguna infidelidad".