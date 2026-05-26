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Nuevos detalles desconocidos sobre Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal

Nuevos detalles desconocidos sobre Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal En todas las salsas Temporada 10 Top Vídeos 2018
Momentazo del programa 110 de 'En todas las salsas': Nuevos detalles desconocidos sobre Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal. @ineesgaarcia / CORDON PRESS
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Inés García se ha convertido en “la mujer del momento", como así lo asegura la presentadora de ‘En todas las salsas’, y los colaboradores del programa han puesto sobre la mesa los detalles más desconocidos sobre la influencer. Después de aparecer públicamente junto a su pareja en el concierto de Bad Bunny, es hora de conocer todo acerca de la nueva novia de Lamine Yamal. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que ya tenía una carrera como creadora de contenido y de que ya pertenecía a la agencia de representación de Dulceida, es innegable que aparecer públicamente con el futbolista ha incrementado sus seguidores en redes sociales. “En Tiktok tiene más de 700 mil seguidores’, asegura Vai y añade: “Esto de las redes es algo que lleva mucho tiempo gustándole”. El programa de ‘En todas las salsas’ lo sabe todo sobre la influencer y no han dudado en sacarlo todo a la luz: sevillana, de 21 años y “no viene de una familia de a pie”.

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Además, la presentadora del programa desvela una información que le ha llegado sobre el gusto que tendría la creadora de contenido respecto a los hombres: “Su prototipo no es Lamine”. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han debatido sobre la controversia que se ha generado a su alrededor respecto al interés que podría tener la sevillana en mantener una relación con el futbolista. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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