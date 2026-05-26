Lidia González 26 MAY 2026 - 19:20h.

Así es Inés García, la nueva novia de Lamine Yamal: influencer de la agencia de Dulceida y de una familia "no de a pie"

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Inés García se ha convertido en “la mujer del momento", como así lo asegura la presentadora de ‘En todas las salsas’, y los colaboradores del programa han puesto sobre la mesa los detalles más desconocidos sobre la influencer. Después de aparecer públicamente junto a su pareja en el concierto de Bad Bunny, es hora de conocer todo acerca de la nueva novia de Lamine Yamal. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que ya tenía una carrera como creadora de contenido y de que ya pertenecía a la agencia de representación de Dulceida, es innegable que aparecer públicamente con el futbolista ha incrementado sus seguidores en redes sociales. “En Tiktok tiene más de 700 mil seguidores’, asegura Vai y añade: “Esto de las redes es algo que lleva mucho tiempo gustándole”. El programa de ‘En todas las salsas’ lo sabe todo sobre la influencer y no han dudado en sacarlo todo a la luz: sevillana, de 21 años y “no viene de una familia de a pie”.

Además, la presentadora del programa desvela una información que le ha llegado sobre el gusto que tendría la creadora de contenido respecto a los hombres: “Su prototipo no es Lamine”. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han debatido sobre la controversia que se ha generado a su alrededor respecto al interés que podría tener la sevillana en mantener una relación con el futbolista. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!