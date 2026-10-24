La Familia Real hará entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de pescadores Santa Ana
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Los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía visitan este sábado el municipio de Llanes, donde la Familia Real hará entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de pescadores Santa Ana. Es la primera vez en los 36 años de historia de este galardón que el reconocimiento no se otorga a un municipio o localidad, sino a una comunidad.
La historia de la Cofradía premiada
La cofradía llanisca tiene su origen en la Cofradía de Mareantes de San Nicolás, una de las más antiguas de Asturias, que agrupaba al gremio de pescadores de la villa llanisca desde 1350 y que tuvo gran importancia en el desarrollo económico de la zona gracias a la pesca de ballenas entre los siglos XIV y XVII.
Este grupo humano dedicado a las labores náuticas, que históricamente incluyó a las mujeres en diversas labores en tierra como rederas o vendedoras ambulantes, también desarrolló actividades religiosas y asistenciales y durante siglos sufragó procesiones, festividades de santos, misas y entierros de cofrades, y ayudó a enfermos, viudas, huérfanos, marineros en tránsito y náufragos.
Fue confirmada por los Reyes Católicos en 1480, cuando se construyó su capilla en el barrio de Cimadevilla de Llanes, que fue ampliada en 1661 y que aún presenta un buen estado de conservación.
El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes
Es la primera vez en los 36 años de historia de este galardón (dentro de los Premios Princesa de Asturias) que el reconocimiento no se otorga a un municipio o localidad, sino a una comunidad o colectivo profesional.
La princesa Leonor cuenta la anécdota en el cine junto a la reina Letizia y su hermana viendo una película de Studios Ghibli: "Era la primera vez de Sofía"
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