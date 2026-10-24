La cofradía llanisca tiene su origen en la Cofradía de Mareantes de San Nicolás, una de las más antiguas de Asturias, que agrupaba al gremio de pescadores de la villa llanisca desde 1350 y que tuvo gran importancia en el desarrollo económico de la zona gracias a la pesca de ballenas entre los siglos XIV y XVII.

Este grupo humano dedicado a las labores náuticas, que históricamente incluyó a las mujeres en diversas labores en tierra como rederas o vendedoras ambulantes, también desarrolló actividades religiosas y asistenciales y durante siglos sufragó procesiones, festividades de santos, misas y entierros de cofrades, y ayudó a enfermos, viudas, huérfanos, marineros en tránsito y náufragos.

Fue confirmada por los Reyes Católicos en 1480, cuando se construyó su capilla en el barrio de Cimadevilla de Llanes, que fue ampliada en 1661 y que aún presenta un buen estado de conservación.