Claudia Barraso 23 OCT 2026 - 19:47h.

La princesa Leonor ha contado una bonita anécdota con su hermana y su madre durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo | La princesa Leonor, en su intervención: "Compartimos todo, estamos condenados a entendernos"

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La princesa Leonor ha comenzado pronunciando su discurso este año, como era de esperar. Pero lo que nadie se esperaba es que fuese a ser tan emotivo, De hecho, ella misma ha comenzado con la voz algo quebrada debido a que es el primer año que ella coge las riendas y no su padre, a quien ha querido rendir homenaje nada mas empezar.

A quien tampoco ha querido dejar fuera de su discurso un año más, ha sido a su hermana la infanta Sofía, que este año lucía un espectacular vestido azul marino con una capa trasparente y que, junto a su madre, han vivido un emotivo momento cuando la heredera al trono ha recordado en su discurso un momento de lo más bonito y familiar.

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Para ello, ha hecho referencia a las películas de los estudios Ghibli, cuyo presidente estaba sentado entre los galardonados acompañado de un peluche de una de sus películas más famosas. Películas que, como ha confesado la princesa en su discurso, también han sido vistas de pequeñas por los reyes y sus hijas. “En mi caso, mi recuerdo se remonta a la siguiente escena: mi madre nos lleva a ver ‘Ponyo en el acantilado’ y para Sofía es su primera vez viendo una película en el cine”.

Las palabras de la princesa sobre los estudios Ghibli

Una frase que generó el gesto de aprobación de la infanta y que la reina Letizia se girase a mirar a su hija pequeña con ojos emotivos al recordar este bonito momento. “No llega a los dos años y está sentada en el regazo de mi madre y yo me quedo hipnotizada con la historia”.

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La princesa, rápidamente, vuelve a mirar a su hermana y dice que durante la película “aguantó más o menos, removiéndose un poco”, lo que provoca la carcajada de su padre el rey Felipe VI. “Pero también se dejó llevar por la admirable y sabia historia que creó este estudio y que desde entonces ha sido parte de nuestra educación”, confiesa, sabiendo que su madre es una gran fan de los estudios.

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“El cine educa, claro, incluso cuando no se lo propone”, dijo mientras el jefe de los estudios escuchaba, aunque sin mirarla directamente, muy atentamente a lo que decía en referencia a sus películas: “Muestran princesas guerreras y respeto a la naturaleza”, unas palabras que causaron alegría y asombro al propio creador.