Iván Sevilla 24 OCT 2026 - 15:37h.

La Reina Letizia ha vestido de azul marino, la Princesa Leonor con chaqueta gris y la Infanta Sofía de azul celeste

Última hora de la visita de la Familia Real al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026: baño de masas en Llanes entre vítores y aplausos

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OviedoLa Reina Letizia y sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han acudido este 24 de octubre a visitar Llanes (Asturias) con unos looks más casuales para la ocasión, con abrigos y luciendo botas cowboy.

En esta jornada posterior a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, la familia real al completo, también con Felipe VI, ha ido a la localidad a galardonarla como Pueblo Ejemplar 2026.

Cambiando totalmente de ropa, respecto a la elegante que vistieron para la gala en el Teatro Campoamor de Oviedo, las tres mujeres de la Casa Real han escogido prendas más relajadas, cómodas y versátiles.

Para esta ocasión, Letizia inició el recorrido con un abrigo azul marino abrochado un poco más arriba de la cintura, para protegerse del frío de esta época del año ya en el norte peninsular. Debajo llevaba un jersey de tonalidad blanquecina.

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A cierta hora de la mañana se quitó esa primera prenda al sentir calor, mientras saludaba a los vecinos que se habían congregado en las calles de Llanes para saludar y fotografiarse con los Reyes de España.

Con unos pantalones del mismo tono oscuro, también ha calzado unas botas marrones que contrastaban con el resto del outfit. El de su hija Leonor ha sido similar, con un jersey fino azul marino y vaqueros oscuros.

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Por encima, la princesa ha lucido una chaqueta grisácea estilo parka, de diseño oversize. Al igual que su madre, ha apostado por unas botas marrones claras con tacón.

La Infanta Sofía, de azul celeste con chaqueta marrón

Por su parte, la Infanta Sofía ha querido diferenciarse un poco de la reina y de su hermana, al escoger un jersey fino de azul celeste o claro, debajo de una chaqueta estilo bomber de ante de color marrón.

Además de sus vaqueros igualmente de tonalidad más clara, ha llevado unas zapatillas blancas. En cambio, el look de su padre Felipe VI ha sido algo más formal, a pesar de la cita en el entorno rural y marinero.

El Rey ha elegido una camisa a rayas de color morado-rosado bajo un largo blazer gris estampado y unos pantalones marrones acabados en unos zapatos oscuros, típicos de vestir.

La familia real, recibida con gran expectación y cariño por los residentes en Llanes, se ha mostrado cercana y natural como de costumbre con todas las personas que se cruzaban en el municipio.

Han subido a una embarcación de pesca artesanal y de bajura

Habían acudido a hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. Reconociendo así su compromiso con la tradición pesquera, su conservación y sostenibilidad de las prácticas.

De hecho, Letizia, Felipe VI, Leonor y Sofía han subido unos minutos a bordo de la embarcación Nuevo Sandra María para conocer de cerca cómo son las formas artesanales de pesca de bajura.

El patrón mayor de la cofradía les ha explicado de primera mano esas labores que realizan en el mar. Después, los miembros de la Casa Real han accedido a la marina seca del puerto para otorgar el galardón.