Fiesta 25 OCT 2026 - 17:39h.

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María Jesús Ruiz ha perdido los papeles. La exparticipante de 'Supervivientes All Stars' se encontraba haciendo un directo a través de sus redes sociales junto a su marido, Curro (algo que suelen hacer casi a diario para hablar de la ropa de su negocio o para comunicarse con sus fans) cuando ha sucedido algo inesperado. Todo iba bien hasta que una seguidora y clienta de María Jesús ha comentado el paso de la exmiss España por el reality del que acaba de ser expulsada.

A María Jesús Ruiz no le gusta nada lo que dice esta seguidora y le responde visiblemente alterada, perdiendo los papeles. Es más, llega a insultarla cuando piensa que ha cortado la conexión. "Si hablas, habla con propiedad", llega a decir María Jesús cuando le responde a esta seguidora. Otras de sus followers no dudan en intentar calmarla, pero María Jesús ya se encuentra muy enfadada como para frenar el malestar que le ha provocado el comentario de su seguidora.

María Jesús se queja de que la mujer, para defender a un concursante (a Omar Sánchez, en este caso), tenga que "tirar a otra" (a ella, en este caso). "Perdona que te diga, pero no tengo por qué aguantarla", es de lo último que escuchamos decir a María Jesús antes de dar por finalizado el directo. Eso sí, antes de cortar definitivamente la conexión, la escuchamos decir "hija de p***" a esta seguidora que tanto le ha alterado.

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Los colaboradores opinan sobre el enfado de María Jesús Ruiz

Parece que a los colaboradores no les asombra esta salida de tono por parte de María Jesús Ruiz, pues no tienen muy buena opinión de ella, a raíz de sus comentarios: "Si uno hace un reality, tiene que ser honesto y aceptar las críticas, sobre todo si le están hablando con respeto. No le insultan ni le dicen nada malo, que yo he visto el vídeo. Cuando repartes, también recibes. A mí mujer, a Marieta, la desestabilizó mucho", comenta Suso Álvarez al respecto.

Por su parte, Cristina Porta dice que María Jesús la atacó mucho cuando participó en 'Secret Story' y que en redes sociales se critica mucho amparándose en la libertad de opinión. "Esta señora, a Marta Peñate la ha machacado. A mi hija, que cuando fue a SV tenía veintipocos años, no solo la criticaste, la insultaste. Le dijo que venía como de 'Hermano Mayor', y la bronca que tú tuviste con Chiqui a mi hija la dejas a esta altura, no es de la edad que tú tienes. No puedes criticar a una persona y hacerlo tú peor", añade Raquel Bollo.

Dani DJ carga contra María Jesús Ruiz en su reaparición

Por otro lado, 'Fiesta' ha localizado a Dani DJ, quien fuera pareja de María Jesús Ruiz. El DJ habla sin pelos en la lengua y, en parte, le echa la culpa a María Jesús de su retirada televisiva. Considera que sus continuos enfrentamientos con ella le dieron una mala imagen, de la cual se quiso apartar rompiendo con todo, apartándose del foco mediático. Cataloga a María Jesús de 'sobreactuada' y dice que no guarda un bonito recuerdo de su pasado junto a ella.