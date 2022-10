Saúl Ortiz, el único periodista que ha conseguido hablar con Iñigo Onieva: "Está destrozado"

"Está abochornado, se siente mal, se siente avergonzado. No esta escondido, él sale, hace vida normal, ve a ciertos amigos, se lo monta bien para esquivar a la prensa, y lo que me dices es que, en algún momento, se va a pronunciar", revela Saúl Ortiz, que no duda en defender la actitud del exnovio de Tamara: "Él es cercano, tocón, le gusta estar cerca de las personas, es muy protector, y lo está pasando mal por su madre y su hermana, se siente culpable con esta situación".