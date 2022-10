Gema Aldón desmiente a Ortega Cano: sí habrá divorcio y se lo ha pedido él a Ana María

Horas después de que Ortega Cano dijera que no hay divorcio a la vista , Gema Aldón decide hablar y destapar toda la verdad sobre el cese de la convivencia entre su madre y el torero. De hecho, tal y como insiste la joven... ¡Fue el diestro quien dio el paso!: "Yo me quedé sorprendida de que tomara esta decisión.

Ana María confiesa que a su madre no le consta que su marido fuese a pedirle el divorcio y reconoce que "tenía ganas" de que este momento llegara: "Tengo ganas de que esto empiece y que no se lleve la salud de mi madre por delante. Creo que, ara mi madre, es lo mejor que le puede pasar. No era normal. No hay por dónde cogerlo".