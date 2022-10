Sandra Barneda se sincera con Emma García: "Que te rompan el corazón forma parte de la vida"

Sandra Barneda estalla en llanto tras las lágrimas de Samuel: "Todos nos hemos roto por amor"

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' presenta su nuevo libro y habla de amor

Sandra Barneda ha contado cómo fue su infancia y se ha sincerado sobre lo que ha sufrido por amor

Sandra Barneda ha acudido a ‘Fiesta’ para hablar de su nuevo libro, ‘Las olas del tiempo perdido’ y ha concedido algunas declaraciones de lo más sinceras a Emma García, con la que tiene muy buena relación desde hace tiempo.

Sandra Barneda habla de su infancia

La presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado sobre su infancia: “He tenido una infancia bonita, pero me he sentido muy sola por circunstancias familiares. No tengo un mal recuerdo, pero la soledad es algo que me he tenido que trabajar”, afirmaba.

La presentadora de ‘LIDLT’ habla de amor

Tras recordar las imágenes en las que la presentadora se emocionó viendo a Samuel, participante de ‘La isla de las tentaciones 5’, llorando, Sandra Barneda ha hablado de su propia experiencia en el amor y en el desamor.

Asegura que, tras una ruptura, “te recompones aceptándolo”: “Aceptas que existe una ruptura, que te rompan el corazón y que forma parte del aprendizaje de la vida. Aprendes transitando en esa tristeza y que, después de llorar, vendrá otra cosa”, decía.

También contaba que el amor se loa ha dado "prácticamente todo”: “Me lo sigue dando y he sufrido en el amor. A quien no se mueve no le pasa nunca nada y yo soy una buscadora del amor”, añadía.