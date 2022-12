“Queridos compañeros. Me salgo de este chat porque no quiero estar en ningún sitio con personas que graban conversaciones y amenazan (Aurelio). Un beso a todos y podéis contactarme en mi teléfono personal. Menos él”, decía.

Aurelio Manzano explica que este mensaje no lo envía el mismo día de la confrontación, sino que lo mandó un día después, el domingo, justo después de que el periodista insinuara que podía tener información de Alba Carrillo en su teléfono móvil.

“Ella da por sentado que la tengo grabada y que la he amenazado. Espero que me pida disculpas porque me ha acusado de un delito”, explica Aurelio Manzano, que aclara que jamás ha grabado a ninguno de sus compañeros.