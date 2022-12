Alexia Rivas desvela lo que Gloria Camila y Mari Carmen Ortega dijeron de Ana María: "La culpaban a ella"

Al parecer, cuando Alexia y Gloria Camila coincidieron trabajando en el programa 'Ya es mediodía', la hija de Rocío Jurado y su tía hablaron en no demasiados buenos términos sobre la que por aquel entonces era la mujer de su padre y madre de su hermano pequeño:

"Esto nunca lo he contado, pero una vez que Mari Carmen vino a acompañar a Gloria Camila a televisión se pusieron a hablar de ti, Gloria Camila concretamente dijo que Ana María estaba destrozando a su padre, que la causante de los males de Ortega Cano era ella (...) Si eso lo han dicho delante de mí, que apenas me conocían, que no harán con la gente con la que tengan confianza".