Marta Riesco lee parte de la página 257 de este libro, en el cual el hijo de Lady Di y Carlos de Inglaterra confiesa todo sobre el día en el que se le congeló el pene en la Antártida , días antes de la boda de su hermano Guillermo . La prensa hablaba de ello y él sentía que no podía hablarlo tranquilamente con su padre. No estaba circuncidado y eso pudo ser la causa del congelamiento.

En otro de los pasajes, Harry habla de su relación con Camila Parker Bowles , cómo supo que mantenía una relación con su padre y como tanto él como su hermano Guillermo le pidieron a Carlos que no se casara con ella, que aceptaban su relación, pero que no necesitaba unas segundas nupcias: “Ella empezó a desarrollar su estrategia a largo plazo para llegar al matrimonio y a la corona, con el beneplácito de mi padre”.

Otra cosa que llama mucho la atención es saber cómo es la relación entre Harry y su padre. El joven describe un padre ausente, que "no estaba preparado para la paternidad, algo que el príncipe reconoció más tarde. Le costaba comunicarse y mantener contacto íntimo cara a cara. Me encontraba cartas sobre mi cama en los que me decía estar orgulloso por algo que yo había hecho. Yo guardaba la carta, contento, pero me preguntaba por qué no me había dicho instantes antes cuando había estado con él".