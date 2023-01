Anabel Pantoja está muy enfadada con la prensa por una notica falsa que han dado sobre ella y Yulen Pereira , su novio . El titular apunta a una ruptura de la pareja y se basa en el hecho de que la sobrina de la tonadillera habría borrado sus fotos con Yulen, algo que no ha sucedido. Esto es lo que nos ha contado.

Saúl Ortiz ha podido hablar con ella (dice que “está muy enfadada por las cosas que se cuentan sin contrastar”) y ha leído el mensaje que Anabel le ha enviado: “Quiere desmentir la información y me asegura que, en ningún momento, ha borrado ninguna fotografía, que es una información falsa sin comprobar por la mayoría”.

Pero la cosa no se queda aquí, pues Anabel está muy molesta: “Me dice ‘creo que ya está bien de escribir sin comprobar nada”. De esta manera, Anabel Pantoja desmiente no solo que no ha borrado las fotos que el equipo del programa ha comprobado que aún están en su perfil, sino que hayan roto.