Makoke, recién operada, aclara por qué se ha hecho un rejuvenecimiento facial: "Me han quitado piel"

"Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva también. Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante", explica Makoke. "Me han cortado desde la oreja hacia abajo", añade (es un lifting medio, aclara el doctor).