"Me he operado la vista, porque no veo bien y no tolero bien las lentillas, la nariz, que es mi tercera intervención, porque me la habían dejado mal, tenía mucha fibrosis y respiraba mal, y me he pegado la puntita de las orejas", confiesa Cristina antes de mostrar su nuevo rostro. "No estaba acomplejada por las orejas, solo soy perfeccionista. Aunque, para plató, nunca me hacía coleta. Para el día a día, sí".