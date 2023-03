Fiorella, sobrina de Edmundo Arrocet: "Mi tío dejó a María Teresa por su agresividad, se autolesionaba"

Fiorella ha dejado a todos helados al hablar de la presunta agresividad de la presentadora , algo que Alejandra no se ha tomado nada bien: "Mi tío rompió con María Teresa Campos por su agresividad, no solo por la verbal, esta mujer se autolesionaba ".

Alejandra Rubio, como era de esperar, no se ha quedado callada y ha respondido a la sobrina de Edmundo advirtiéndole de los problemas en los que puede meterse si sigue por ese camino: "Tú sabrás lo que dices, si pasas ciertos límites vas a salir perjudicada ".

Alejandra Rubio no perdía detalle de las palabras de la sobrina de Edmundo Arrocet y, en cierto momento en el que Fiorella hablaba sobre los regalos que la pareja se hacía, la nieta de la periodista aportaba una información que dejaba a todos sorprendidos:

"Yo no digo nada, pero Edmundo le regalaba a mi abuela pantalones del chino, que me parece muy bien, pero que no digan que él le hacía regalazos (...) Mi abuela dejó de ponerse sus joyas buenas para ponerse bisutería que él le regalaba porque a ella le encantaba todo lo que él le diese".