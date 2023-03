La imagen de la última salida de la que disfrutó Dani Alves antes de entrar en prisión

‘’Lo que me cuentan que ocurrió en este momento es que él era totalmente ajeno a lo que iba a suceder al día siguiente. Estaba divirtiéndose con su grupo de amigos, charlando, disfrutando de una buena cena. No era una charla de despedida, no era una charla de nada, él estaba completamente ajeno y, sobre todo, muy seguro. Él sabía que tenía que ir a declarar al día siguiente, pero no tenía ni idea de lo que la víctima en este caso declaró y a lo que él realmente se enfrentaba’’, explica la periodista.