“Tú lo sabes perfectamente, que si a José María algo no le parecía bien me lo decía, y eso haberlo tenido al principio de mi carrera, no tiene precio, porque hoy en día intento valorar y saber en lo que me he equivocado, ya no tengo que tener a José Mari al lado para que me lo diga, sino que yo ya lo valoro y digo: ‘aquí José Mari diría esto’. Por lo tanto, estoy muy agradecido”, le comentaba el cantante al reportero de ‘Fiesta’.