Beatriz Cortázar ha podido habar con Ana Obregón y su titular es que “hay mucha polémica con los documentos”. Conoceremos su versión a través de las palabras de la periodista: "Me dice, mis abogados me insiste en que todo se hará sin problema, pero si hubiera cualquier problema, Anita no me lo va a ocasionar. Mi hija tiene pasaporte americano y corazón español. Si esto me genera problemas, no me va a desestabilizar porque el 100% de mi energía está en cuidarla".