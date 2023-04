Amor Romeira gana una demanda a Adara Molinero: ‘’El juez lo ha dejado todo claro"

Adara Molinero demandó a Amor Romeira por contaren su Instagram la pelea que tuvo con Marta Peñate

Ahora, el juez ha dictado sentencia y Adara ha sido condenada a pagar las costas procesales

Adara Molinero demandó a Amor Romeira por calumnias e injurias y le solicitaba 15.000 euros de indemnización. Ahora, un juez le ha dado la razón a la colaboradora de ‘Fiesta’ y la concursante de ‘Supervivientes 2023’ ha perdido el juicio.

Amor Romeira ha contado en el plató del programa cuál ha sido la resolución: ‘’Estoy contenta porque mis abogados y yo hemos ganado en primera instancia una denuncia o querella, no sé cómo llamarla, que me puso Adara Molinero. Ahora en primera estancia he ganado, ella tiene derecho a recurrir, espero que si tiene ganas de hacerlo que lo haga, pero creo que el juez ha dejado claro, todo detallado que no hay ninguna intromisión a ningún honor ni hemos hecho ninguna falta a la verdad’’.

Según indica Amor Romeira, la justicia ha dictado sentencia y condena a Adara Molinero al pago de las costas procesales, ahora habrá que esperar a que Adara salga del concurso para ver si decide recurrir o no la sentencia.

Amor ha querido lanzar un mensaje: ‘’Quiero dejar claro que la justicia está para cosas serias y cosas importantes y no podemos estar obstaculizando todos los juzgados con boberías como estas’’.

¿Qué ocurrió entre Adara y Amor Romeira?

El 31 de enero de 2021, Adara Molinero tuvo un fuerte encontronazo con Marta Peñate en pleno centro de Madrid que llegó incluso a las manos. Amor Romeira se hizo eco de la pelea y contó en su Instagram lo sucedido, esto provocó el enfado de Adara.

La colaboradora del programa ha explicado por qué Adara hizo la demanda en su contra: ‘’Si tú te has peleado con Marta en la calle, sois las dos personajes públicos, tienes que entender que esto es notorio y que es público, que lo puedo contar y lo puedo tratar como información’’.

‘’A mi me salpicó de manera colateral porque ella entendió que yo no debería de haber contado en los típicos informativos que yo hacía en Instagram lo que había sucedido entre Marta Peñate y Adara. Yo estoy en libertad de expresión de hablar de un suceso que sucede en la vía publica entre dos personajes públicos y que además era verdadero, que no estaba mintiendo’’, continúa explicando la colaboradora.