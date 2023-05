La exjefa de Asraf confiesa el infierno que vivió junto a él: "Me sentí acosada, un día me encerré en mi habitación"

Desde que Asraf Beno entró en ‘Supervivientes’ no han parado de salir a la luz distintas informaciones que no dejan en muy buen lugar al novio de Isa Pantoja. Desde hace varias semanas, son varias las personas que se han puesto en contacto con los programas para desenmascarar al superviviente.

Durante la tarde de este sábado ha acudido a ‘Fiesta’, Marta, la que fue la jefa de Asraf durante un tiempo en el que estuvo trabajando como camarero en Alicante, pero nada más lejos de la realidad, su exjefa asegura que no estaba allí para trabajar si no para ‘’ver qué pescaba cada noche’’.

‘’Mi experiencia con él esos nueve días fue horrorosa, horrorosa hasta llegar al punto de tener que encerrarnos en una habitación con pestillo porque yo me sentía acosada (…) Lo que pasó conmigo fue que no entré al trapo, me encerré en mi habitación por la noche con pestillo, venía de madrugada, tocaba y forzaba la puerta. Me dio miedo, me fui de la casa al día siguiente’’.