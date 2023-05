“Sigues echando leña al fuego, el comentario del otro día me pareció innecesario. Mi madre no te ha sido infiel en ningún momento y si quieres hacer creer lo contrario no es así”, son las primeras palabras de la hija de Terelu en su enfrentamiento con el ex de su madre. Además, ironiza al decir que él nunca le ha dado problemas a su madre.