Ana María Aldón saca la cara por su hija Gema tras las críticas de un cantante colombiano

Según explicaba 'Socialité', Gema Aldón le pidió a este cantante que en el hotel se alojase también su novio , algo que no gustó al joven. Según Ana María Aldón, lo que a este cantante colombiano le molestó es que Gema fuese con su chico y no fuese correspondido: "A lo mejor él esperaba otro tipo de actitud de mi hija con él".

Con estas palabras Ana María Aldón ha dado a entender que Edyn Carvajal lo que siente es despecho, de ahí sus comentarios ofensivos hacia la hija de la diseñadora: "He hablado con mi hija hace un momento y lo que me ha dicho es que ella fue a Barcelona, hizo lo que tenía que hacer y que a raíz de 'Supervivientes' él quiso volver a contar con ella, pero mi hija ya no quería, algo que él no se ha tomado nada bien".