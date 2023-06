Raquel Bollo reacciona a las críticas de María Patiño: ''A mi nadie me echó, me fui yo''

María Patiño se refirió a Raquel Bollo como una ‘’chantajista emocional’’ y una ‘’manipuladora’’ entre otras cosas.

La colaboradora se ha hecho eco de las palabras de la presentadora y ha reaccionado en ‘Fiesta’ al polémico mensaje

María Patiño carga contra Raquel Bollo por su conflicto con Belén Esteban: "Eres una chantajista emocional"

María Patiño aprovechó el pasado martes en ‘Sálvame’ el momento en el que Josep Ferre se metió en la piel de Raquel Bollo para desahogarse y mandarle un mensaje muy directo a la colaboradora y se refirió a ella como una ‘’chantajista emocional’’ y una ‘’manipuladora’’ entre otras cosas.

Ahora, Raquel Bollo se ha hecho eco de las palabras de la presentadora y ha reaccionado en ‘Fiesta’ al polémico mensaje. Entre risas, la colaboradora del programa ha hecho referencia a la imitación del cómico: ‘’No sé si realmente María se dio cuenta de que no era yo’’.

‘’La vi con un ímpetu que si lo hubiera visto en ese momento la habría escrito ‘María no soy yo, dímelo por aquí o algo’. Yo no me considero ninguna chantajista emocional, la tristeza mía es que han tenido que pasar catorce años para que se den cuenta de lo malísima que soy, todo lo peor que soy, cómo me comporto en un plató. Me podrían haber echado hace tiempo’’, ha continuado la colaboradora.

Raquel Bollo ha explicado su punto de vista: ‘’Hace dos años que yo decidí por cuestión mía personal y por salud mental, he tenido muchos momentos maravillosos, pero he tenido muchos momentos malos, los malos han sido muy duros y decidí irme. Una vez que decidí irme, decidí también defenderme porque creo que tengo el derecho de defenderme donde me tengo que defender cuando se han pasado unos límites’’.

La colaboradora ha querido ahondar en el tema de por qué ya no contesta a las críticas: ‘’Yo ya me he cansado de contestar, de defenderme, de justificarme y para eso, como yo digo, hay un juzgado (…) Yo hace dos años me fui y no hace mucho me pidieron volver, decisión mía no volver. Cuando mis hijos entran en el reality también se me llama para colaborar y decido no colaborar. Mi tema de juzgados seguí para adelante, incluso alguna demanda ya se había ganado (…) Los momentos de catorce años que vosotros mismos me habéis traído a gente para que yo salte, porque cuando algo te duele es normal que salte, lo habéis aplaudido, le llamabais momentazo, hoy parece ser que es lo peor del mundo’’.