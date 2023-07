Amor Romeira se rompe al ver una imagen de Anabel Pantoja con Sofía Suescun: "Esa persona me lo hizo pasar muy mal"

Aunque Amor Romeira intentaba quitarle importancia, lo cierto es que las pruebas no dejan lugar a dudas y ha quedado más que demostrado que las amigas están más distanciadas que nunca .

Esta misma semana Anabel Pantoja compartía con sus seguidores imágenes en compañía de Sofía Suescun , alguien con quien Amor Romeira tuvo un enfrentamiento judicial a causa de un comentario muy desafortunado de la ex gran hermana .

"Yo no creo que sean tan amigas, solamente se llevan bien, pero estoy segura de que Anabel condena la transfobia".

Amor Romeira, entre lágrimas, explicaba que había sufrido mucho por lo ocurrido con Sofía Suescun: "Es una persona que me hizo mucho daño y verla ahí me ha hecho revivir cosas muy dolorosas, lloro por eso, no por Anabel".