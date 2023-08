El infierno de Ania Iglesias ('GH' 1): padece una enfermedad y ha sido engañada por su novio

Ania Iglesias ha visitado el plató de 'Fiesta de verano' para contar el infierno que ha vivido en los últimos meses

Ania Iglesias ha sido diagnosticada de Talasemia, una complicada enfermedad de la sangre

Además, Ania descubrió hace poco meses que su novio la engañaba con varias mujeres

Conocimos a Ania Iglesias en el año 2000 cuando entró en la casa más famosa de la televisión. Fue segunda clasificada en el primer 'Gran Hermano' de la historia y pisa de nuevo un plató de televisión para contarnos el infierno que ha vivido en los últimos años y del que ya, afortunadamente, comienza a salir.

La enfermedad de Ania Iglesias

Hace algún tiempo Ania Iglesias comenzó a sentirse mal. Empezó a notar que su energía no era la mima y que se sentía excesivamente cansada: "Llegué a pensar que a lo mejor no estaba comiendo bien porque, como ya sabéis, no siempre he tenido buena relación con la comida".

Fue entonces cuando Ania decidió realizarse pruebas médicas y descubrió que padece una enfermedad congénita que afecta a la sangre: "Me han visto este año en la sangre algo que no estaba bien, es algo congénito, me han hecho hasta una prueba de leucemia, pero finalmente han descubierto que es talasemia".

Tal y como ella misma ha explicado, se trata de una enfermedad que el cuerpo no produzca la cantidad suficiente de hemoglobina, una parte importante de los glóbulos rojos: "En ocasiones hasta tienen que hacerme transfusiones".

Ania Iglesias, engañada por su novio

Pero este no es el único motivo por el que los últimos meses han sido un auténtico infierno para Ania. La exgran hermana ha contado en 'Fiesta de verano' cómo su novio le fue infiel en repetidas ocasiones, algo que descubrió gracias a las decenas de mensajes que recibía a través de las redes sociales: