Adara Molinero y Bosco Blach Martínez Bordiú han roto su relación . La pareja, que inició su noviazgo durante la recta final de ‘Supervivientes’ , ya no están juntos. Ella aclara cómo han terminado (si se llevan bien o no) y desde cuándo no son novios.

Makoke recibe un mensaje de Adara en pleno directo y la colaboradora lo lee porque tiene su consentimiento: “Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace un mes. Me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada”.