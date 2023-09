Un colaborador de 'Fiesta' confiesa haber probado las inyecciones para adelgazar: ''Estoy arrepentido, te puedes morir''

‘’Este fármaco se puede conseguir de muchas maneras y la gente no sabe las contraindicaciones que tiene, te puedes morir. Yo recuerdo que la última vez que me puse la inyección, los sofocos, la ansiedad, las náuseas, los mareos y los temblores que llegué a tener pocos minutos después de inyectarme el producto, me asustaron mucho, desde luego es peligroso’’, continúa explicando Saúl Ortiz.