El pasado amoroso de Albert Infante: el gran amor de su vida fue un hombre con pareja

Se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos del casting de 'GH VIP 8'. Albert Infante, de 23 años, participó en 'Got talent' para demostrar que su pasión es cantar y bailar. Aunque su actuación no consiguió convencer a algunos de los jueces, sí que cautivó a Santi Millán, quien no dudó en darle su pase de oro.