La cantante Hanna visita 'Fiesta' tras sus preocupantes imágenes en un bar: "He tocado fondo"

Tal y como explicaba Amor Romeira, la artista atravesaba por un momento personal complicado y un testigo captaba con la cámara de su teléfono móvil el desencuentro que tenía con un camarero cuando este intentaba que abandonase el local: "Ponme un chupito o no me muevo de aquí".

"Estoy bien, aunque un poco nerviosa porque esto no es lo mío , lo mío es la música (…) En todos estos años han pasado muchas cosas, unas buenas y otras malas, y vengo aquí hoy decidida a dar el mensaje de que se puede con todo (…) Yo vi esas imágenes y fui la primera en decir 'madre mía' , pero todos cometemos errores y lo que la gente no sabe es que yo me dedico 24 horas a componer y a hacer música".

"Te voy a ser honesta, yo toqué fondo por una enfermedad mental, porque con 19 años me vi con mucho éxito, dinero y fama, pero cuando eso se acaba ya no es tan bonito (…) Pedí ayuda y aún la sigo recibiendo, no quiero decir cuál es el problema que tengo, pero sí que quiero dejar claro que si se quiere se puede salir de todo, que no hay que rendirse (...) Es una desgracia tener que verme así, pero quiero decir que yo y los míos nos merecemos volver a verme bien".