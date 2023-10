Las fotografías de Edmundo Arrocet que probarían las infidelidades a María Teresa Campos: "Debería darle vergüenza"

El paparazzi Raúl García ha visitado el plató de 'Fiesta' para soltar una bomba que no ha dejado a nadie indiferente. El fotógrafo tiene en su poder unas imágenes de Edmundo Arrocet tomadas en el famoso "pisito de Bigote" y en las que, presuntamente, aparecería en compañía de mujeres que no son María Teresa Campos.

"Tengo unas imágenes que no se han visto nunca y os las voy a enseñar, para que veáis con vuestros propios ojos a Edmundo Arrocet y comprobéis que la supuesta persona de confianza de María Teresa Campos ( Gustavo Guillermo) era conocedor de los hechos".

Según Aurelio Manzano, María Teresa Campos no solo era conocedora de la existencia de estas imágenes, si no que además habría pagado una gran cantidad de dinero para que no se publicasen.