El tremendo zasca de Chabeli Navarro a Fabiola Martínez: "Si yo soy Pinocho, ella es Bambi"

Fabiola Martínez , exmujer de Bertín Osborne y madre de dos de sus hijos, sorprendía a muchos hace tan solo unos días concediendo una polémica entrevista en la que no dejaba en demasiado buen lugar a Chabeli Navarro , presunta amante del cantante.

Ahora, Fabiola no solo niega tener relación alguna con Chabeli, si no que se refiere a ella con un término que no ha sentado bien a la andaluza: "Si esto fuese una película sería Pinocho".