Edmundo Arrocet entra en directo y lanza un nuevo dardo a Terelu Campos y Carmen Borrego

Edmundo Arrocet daba esta semana una impactante entrevista para la revista 'Diez minutos'. El programa 'TardeAR' conseguía en primicia algunas de sus palabras y lo cierto es que los títulares eran demoledores : "Teresa se quiso casar pasa dejarme una pensión, no solo fui un cuidador nocturno , solucionaba todos los problemas de la casa, en seis años, Terelu fue a su casa unas seis veces y Carmen ni eso". El humorista argentino provocaba el enfado de las hermanas Campos y de Alejandra Rubio, pero aún no estaba todo dicho.

Pipi Estrada llamaba por teléfono al cómico y, para sorpresa de todos, Edmundo respondía al teléfono . Bigote aprovechaba su buena relación con el colaborador de 'Fiesta' para aportar unos cuantos titulares más que no han dejado indiferentes a nadie:

"De Gustavo yo tengo muy buen recuerdo , él es quien más sabe de la vida de Teresita, porque ahí conocíamos lo que sucedía los que estábamos 24 horas al día, no los que pasaban una o dos horas por la casa".

"Allí solo estaba yo 24 horas, los que más iban a visitar a Teresita eran Alejandrita y José María (el hijo de Carmen Borrego), los demás casi no pasaban por allí, entonces no pueden saber".

Bigote Arrocet ha explicado en primicia en 'Fiesta' que no solo no es cierto que él se fuese de viaje durante días sin avisar a la comunicadora, si no que además le ofrecía a María Teresa viajar con él: