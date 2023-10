Gemma Serrano, tras ser acusada de tener algo con Edmundo: "Me mandaba mensajes de madrugada, a mí y a otras muchas"

Gemma asegura que no puede haber fotos de Edmundo y ella en esa actitud porque no existen: “Que yo sepa nunca me he sentado encima de Edmundo”. Aurelio no opina lo mismo: “Nosotros vimos aquí el fin de semana pasado unas imágenes en las que aparece Edmundo sentado en un sofá y tú encima de él, dentro del piso de Edmundo”.