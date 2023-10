Makoke reacciona al ver unas imágenes de ella en una supuesta pelea con su novio: ''Madre mía que poca vergüenza''

Nada más ver las imágenes de la supuesta pelea y escuchar el testimonio del testigo, Makoke se ha defendido : ‘’Madre mía que poca vergüenza tiene el testigo ese que ha hablado, me encantaría que diera su nombre, su cara, porque esas fotos, ya me contarás’’.

‘’Cuando no ha existido pelea ni discusión, no tengo ningún miedo a las imágenes porque sé que no ha existido y cuando no hay, pues no hay’’, explica Makoke desmintiendo así la supuesta pelea en la que se ha visto involucrada.