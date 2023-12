Mónika Vergara sabe dónde están las copias de las grabaciones de Bárbara Rey con el emérito: "Ella se las entregó a mi madre"

¿Ha visto esas imágenes? "Vi mucho, pero nunca me he pronunciado". Para rematar, Estefanía Nussio , amiga de Ángel Cristo, le dice que, cuando falleció Mayka, intentaron robar en su casa. Pero, por suerte, se había guardado todo con anterioridad. "Nunca conté nada por guardar el respeto de Bárbara a mi madre".

Mónika siempre ha sido muy prudente y, si alguien le insinuaba algo de este tema, ella lo negaba. Mucho menos lo hablaba por teléfono. Pero hoy se ha destapado todo. "Sé dónde están el resto", confiesa. "No voy a decir si la tengo o no, si se ha destruido o no. No es un asunto que me competa a mí, pero, que quede claro que, a día de hoy, no están en el famoso trastero del que se ha hablado". Dice que sigue teniendo miedo por todo este asunto, pues la periodista sufrió varias amenazas por custodiar este material.