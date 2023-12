Ángel Cristo pidió a su madre ayuda para participar en un reality: "Ella no le ayudó y decidió contarlo todo"

"Ángel no quería hacer daño ni a su madre ni a su padre , pero cada acción tiene una reacción y él ha tenido una razón de peso para hacer lo que ha hecho (...) Se ha hablado del factor económico y sí, pero con matice s. Ángel es una persona que ha estado trabajando toda su vida, al que le han puesto cheques en blanco para sentarse a hablar mal de su familia y él, por su carácter, no lo ha hecho (...) No quería hacer lo que ha hecho, pero él tiene un sueldo mileurista y no llegaba a final de mes, en concreto él no le pide a su madre una ayuda económica, lo que le pide es una puerta mediática para él poder participar en algún reality o hacer alguna entrevista (...) Lo que Ángel encuentra siempre es una respuesta por parte de su madre de que sí, que lo va a mover, pero luego al final se encuentra con las puertas cerradas ".

"Sé dónde están el resto", confiesa Mónika, "pero no voy a decir si la tengo o no, si se ha destruido o no, no es un asunto que me competa a mí, pero, que quede claro que, a día de hoy, no están en el famoso trastero del que se ha hablado".