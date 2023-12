Marisa Martín Blázquez, operada de urgencia: aclara lo sucedido y acude a trabajar en gafas de sol

“Lo de Marisa es muy fuerte porque, lo primero, se ponga lo que se ponga, está monísima, ahora con gafas de sol. Pero Marisa ha pasado unas cuentas intervenciones que no se ha enterado nadie, se siente ahí y no ha pasado nada”, cuenta Emma. Marisa decide dar más detalles de lo sucedido.

“Me operaron de urgencia el martes porque tuve un desprendimiento de retina y de vítreo. Ha salido todo muy bien, pero me he auto nombrado presidenta de honor de la ONCE, por lo menos en el grupo nuestro… No veo nada por este ojo, pero me ha operado un doctor maravilloso”, añade.