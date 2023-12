Cayetano Rivera no se hablaba con su madre, Carmina Ordóñez, cuando murió: "Ella lo llevaba mal"

Al parecer, tal y como cuenta Makoke, en el momento en el que Carmina falleció, no se hablaba con su hijo Cayetano: “Te voy a decir algo que no se sabe. En aquel momento, Francisco no se hablaba con ella porque no le hacía caso (esto ya lo dijo el torero), pero con quien no se hablaba tampoco era con Cayetano, y eso lo llevaba muy mal”.