Makoke, amiga íntima de Carmina Ordoñez, fue testigo de los malos tratos que sufrió: "Vi cómo su pareja le daba golpes"

"Yo testifiqué en un juzgado, yo vi con mis propios ojos lo que pasaba, estábamos en Zahara de los atunes, Carmen se fue a la habitación, su pareja se fue detrás de ella, la tiró encima de la cama y empezó a darle golpes por la espalda y a gritarle, cuando yo me encontré a Carmen en esas circunstancias no me lo podía creer, yo empecé a gritar y la persona en cuestión salió corriendo, mi pareja en aquel momento (Kiko Matamoros) y yo quisimos ir a la policía pero ella no quiso".