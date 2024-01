Zeus Montiel y Susana Bianca rompen su relación: "Han terminado de la peor manera posible"

Amor Romeira tiene todos los detalles de lo que ha sucedido entre la ya expareja: "Ella realizaba a viajes sola porque él la dejaba tirada. Planeaban un viaje y luego él no iba y a ella le llegaba el hate de que viajaba siempre sola. Zeus le ha dicho que él tiene una forma de ser que ella tiene que aceptar, tiene unas bases en su vida y ella tiene que adaptarse a esas bases. Yo no lo entiendo". Al parecer, él, cuando van a realizar un viaje, "se ralla la cabeza y no va", algo que Susana habría perdonado en varias ocasiones.