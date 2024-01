Álvaro Muñoz Escassi concedió una entrevista reveladora en ‘¡De viernes!’ donde habló de la relación con su hija, Anna Barrachina . Una historia de lo más curiosa, pues, aunque él sabía que era su hija, a la joven no le confirmaron que el jinete era su padre hasta que tenía 19 años. La reacción de Anna y de su madre, Mercedes Barrachina, ha sorprendido a los colaboradores de ‘Fiesta’.

Kike Calleja ha podido hablar con Mercedes Barrachina y dice que está “fumando en pipa”: “Dice que a cuento de qué vienen ahora estas declaraciones , que está contando la verdad a medias y que no quiere cabrearse porque las cosas no son como las está contando”, añade el colaborador de ‘Fiesta’.

Sobre todo, Mercedes insiste en que no entiende “a cuento de qué vienen ahora estas declaraciones si ya estaba todo aclarado, después de todos los problemas que tuvo ella con su familia , que casi le cuesta la separación con el marido”. A Mercedes, que está actualmente viviendo en España, lo que más le molesta de Escassi es “que la deje de manipuladora ”.

Además, cuenta Calleja que Mercedes está pendiente de todo lo que está contando Álvaro porque “a lo mejor sale a aclarar muchas cosas que aún no se han contado”. No es que hubiera mala relación entre ellos, sino que, simplemente, no tenían relación. La hija, Anna, tiene relación con ambos padres.