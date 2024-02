El cálido recibimiento a Nebulossa en su barrio tras ganar el Benidorm Fest: "Tenemos que asimilar todo esto"

"No nos esperábamos todo esto, tanto apoyo, acabamos de llegar y estamos alucinando (...) Estamos súper emocionados, no hemos asimilado aún todo lo que nos está pasando, estamos muy contentos y vamos a intentar quedar en una buena posición y sobre todo a defender el mensaje, ya es hora de que este canto a la libertad traspase fronteras (...) No nos ha dado tiempo prácticamente a nada, ni resaca tenemos, no ha habido ocasión de sentirla, lo primero que vamos a hacer es pasar unos días en familia porque estos últimos días han sido muy duros, de mucho trabajo, tenemos que pensar y saborear lo que ha pasado, la responsabilidad que es".