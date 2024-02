Jorge González responde a las críticas por no celebrar la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest

Jorge González es criticado por, supuestamente, no felicitar a Nebulossa tras ganar el Benidorm Fest

El cantante de 'Caliente' zanja la polémica y se pronuncia sobre las puntuaciones del jurado

Nebulossa aclara la polémica tras su victoria: "No entraba en nuestros planes ir a Eurovisión, pero iremos a muerte"

'Fiesta' entrevista a Jorge González tras quedar en cuarta posición en la final del Benidorm Fest. El artista partía como uno de los favoritos y ha recibido críticas por, supuestamente, no celebrar, junto al resto de sus compañeros, la victoria de Nebulossa, que será quien represente a España en el Festival de Eurovisión. ¿Es esto cierto?

Recién llegado de Benidorm y con las emociones a flor de piel, el cantante se muestra contento con su actuación y hace balance de lo sucedido: "Tengo muchas sensaciones. Por un lado, pienso en todo el equipo que ha trabajo duro en todo esto. Estaba perfecto para ir a Eurovisión. No he decepcionado a mi equipo, pero, al final, yo remaba el barco de todo el equipo. Para mí era importante que, al ver después la actuación, ver que estuviera bien y estuviera satisfecho con lo que tanto se ha trabajado. No siento que haya perdido".

MÁS El emocionante reencuentro de Nebulossa con sus dos hijos tras ganar

Jorge González responde a las críticas

Makoke pone sobre la mesa la polémica que hay en torno a un supuesto mal perder por parte del artista y se hace eco de las críticas recibidas. Le echan en cara que no se levantara a aplaudir a la ganadora y él responde: "¿Eso ha salido? ¿Lo puedo ver?". Deja ver que esas imágenes no se pueden ver porque no es verdad que eso sucediera y lamenta que la gente "haga daño con esta información".

Entonces, si esas imágenes no existen, ¿de dónde sale ese rumor?. "Hay que tener cuidado con lo que se diga en redes porque se le hace daño a la persona... a los dos (a él y a Nebulossa). Se les ha aplaudido, ellos lo saben, los he abrazado porque ellos son adorables, son lo más. Y España es una zorra caliente. Estoy orgulloso de que nos representen ellos".

Tras estas palabras, el programa le muestra a Jorge uno de los titulares a los que hacía referencia Makoke y en el que hace alusión a un "feo gesto" por su parte: "Estoy flipando, las cosas son más sencillas. Ese gesto no lo hice yo. Te aseguro, y meto mis manos en el fuego, que yo aplaudí, me levanté y la besé". "Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos, te puedo asegurar que va por encima de los puestos. A Nebulosa los adoramos todos. Si la gente ha decidido que vaya, debe de ir", añade el artista para zanjar así la polémica creada.

Jorge Gonzáles se pronuncia sobre la baja puntuación que le dio el jurado