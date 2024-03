Emma García recuerda el día en el que un hombre se plantó en Telecinco para casarse con ella: "Me dio ternura, no estaba bien"

'Fiesta' terminaba de abordar un tema de estafa cuando Emma García ha querido compartir una anécdota con los espectadores. A la presentadora del programa le ha venido a la cabeza un recuerdo que tuvo lugar hace unos años, cuando ella ya trabajaba en Telecinco: "Aunque no tiene que ver, me ha venido a la cabeza".

"Me estaba acordando que una vez estaba yo trabajando en Telecinco y me dijeron que había un señor que había venido a casarse conmigo", cuenta Emma García, para sorpresa de todos los colaboradores presentes en plató. "Me dio una ternura... era un señor que llegó a recepción con su maletita diciendo 'vengo a casarme con Emma".