Melody reaparece en 'Fiesta' impresionante tras ser mamá: "La maternidad te cambia para bien"

"Estoy viviendo un momento muy bueno, alucinante, estuve aquí hace unos meses con mi bebé dentro y ahora lo he dejado en casita. Estamos locos con él, hemos tenido un bebé súper lindo, ya se está poniendo un poquito más grande porque nació antes de tiempo y era chiquitito, pero ya se le están poniendo unas cachas… La maternidad te cambia para bien, yo creo que ser mamá me va a hacer cantar las canciones con más pasión y hacer las cosas con más ilusión, porque no es normal el amor que se siente por un hijo".