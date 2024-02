View this post on Instagram

Su vida está a punto de cambiar para siempre, sin embargo, la cantante de 'El baile del gorila' tiene claro que su maternidad no afectará para nada a su carrera profesional y que la llegada de su hijo no será un adiós a la música. "A la gente le ha causado pánico mi embarazo. No voy a dejar la música, voy a tener un bebé, siento que tenía que estrenarme ahora, pero eso no me impide nada. Tengo más fuerza y energía que nunca", contaba ella misma en '¡Fiesta!' hace unas semanas.