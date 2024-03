No es ningún secreto que la relación entre Carmen Borrego con su hijo y su nuera no estaba bien, pero Pipi Estrada quiere aportar algo de luz al respecto. Habla de "cuatro capítulos desagradables" que van desde que la pareja se conoce hasta que se casan. "Hubo un momento en que el su hijo cambió el amor de una mujer por el amor de una madre. Quiso quedarse con su mujer y dejó a su madre aparte". Por esto Pipi habla de un "dolor insoportable".

Pero el colaborador de 'Fiesta' también habla de "la rabia que tuvo (Carmen) cuando vio que su hijo estaba con una mujer que a ella no le gustaba porque entendía que no era suficiente para su hijo, que se merecía algo más y su hijo eligió a esta mujer. En ese momento, ella no lo entendió por las circunstancias que rodeaban a esta mujer (a Paola)". Carmen habría sentido cierta impotencia cuando, como madre, "hace lo que puede por estar cerca de su hijo y su hijo la rechaza, no solo su presencia, sino todo lo que su madre le dice".