Omar Suárez ha leído los labios de la mujer y de la reina y hace un resumen de la conversación que mantuvieron: "La mujer le explica que ella no es del barrio pero que acude todos los años para ver esas procesiones y le dice que la que se ha liado ese año 'porque está usted' y la reina le dice 'ah, ¿es porque estoy yo?', y se queda extrañada".

"A mí me dicen que se monta así todos los años", aclara Omar. Tras esto, tanto los colaboradores como Emma García opinan sobre el resto de personas que hay a su alrededor, probablemente escoltas: "Yo creo que ella no se ha enterado de que no se le puede acercar a darle conversación así tal cual", opina la presentadora de 'Fiesta'.