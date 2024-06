"No, no voy a cantar", anuncia, aunque rápidamente el público presente en plató ha comenzado a entonar un "qué cante, qué cante" que ha animado a la presentadora. "No sé cantar, me encantaría... Bueno, ¿qué quieres que cante?", le pregunta a Raúl. Él empieza a entonar "hace tanto que sueño su boca..." y Emma se une.